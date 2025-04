Serie A, la classifica: Como lanciato verso la salvezza, ora il test col Toro

Dopo l’anticipo del venerdì sera, il sabato della 31ª giornata di Serie A si è aperto con una scontro salvezza che ha visto il successo del Como sul campo del Monza: 1-3 il finale per i lariani, che vedono sempre più vicina la permanenza in A, mentre i brianzoli scivolano verso la zona rossa. Nel pomeriggio, impresa del Parma che, sotto di due gol contro l’Inter, trova la forza per rimontare e strappare un 2-2 dal peso specifico nella corsa alla salvezza. In serata, riflettori puntati su San Siro per la sfida d’alta quota tra Milan e Fiorentina: i rossoneri sotto di 0-2 dopo soli 10’, rimontano tra le mura di casa e guadagnano un punto in classifica. E ora tocca al Torino. I granata, attualmente undicesimi con 39 punti, domani, domenica 6 aprile alle ore 15:00, sfideranno il Verona con l’occasione di agganciare il decimo posto occupato ora dall’Udinese, ferma a quota 40.