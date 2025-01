Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Elmas

Il mercato invernale del Torino, dopo tanta attesa, ha portato alla corte di Vanoli il primo rinforzo: Eljif Elmas. Ufficializzato in mattina l'arrivo del macedone, che già mercoledì aveva svolto tutto l'iter di rito che coinvolge ogni trasferimento. Dopo essere atterrato a Malpensa intorno all'ora di pranzo, Elmas aveva infatti raggiunto Torino per le visite mediche e in tarda serata si è recato in sede per firmare il contratto con il club. Come di consueto, dopo ogni operazione di mercato in casa granata, ci apprestiamo a fare le nostre classiche tre riflessioni.