Commisso: “La Maratona ha contestato Cairo, ma scrivono che abbia insultato me”

Dopo le dichiarazioni dei giorni precedenti (QUI i dettagli), Rocco Commisso - in un'intervista rilasciata a La Repubblica - è tornato a parlare di Urbano Cairo: "Alcuni presidenti hanno la puzza sotto il naso. A Torino, ad esempio, i tifosi granata hanno contestato per tutta la partita il loro presidente. Eppure, sul suo giornale, c’è scritto che hanno insultato me. È l’esempio perfetto di come Cairo utilizzi il proprio potere. Io rispetto i tifosi del Toro: ho pregato a Superga e conosco la loro storia. Non ce l’ho con loro, sia chiaro". Commisso fa riferimento al match andato in scena domenica 21 maggio allo stadio Olimpico Grande Torino: durante la partita il patron Cairo è stato effettivamente oggetto di ripetuti cori di contestazione, soprattutto nella ripresa, ma poco prima del fischio d'inizio la curva Maratona ha rivolto un paio di cori non proprio amichevoli anche a Commisso, che nei giorni precedenti era stato protagonista di un'uscita non certamente felice nei confronti del Torino. Lo stesso Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, nel post partita ha voluto in qualche modo fare delle precisazioni.