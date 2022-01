Fares: “Vagnati mi ha ispirato a venire al Toro, non vedo l’ora di iniziare”

Il nuovo acquisto del Torino ha parlato del suo passaggio in maglia granata ai microfoni di Torino Channel

Il nuovo acquisto del Torino Mohamed Fares ha parlato ai microfoni di Torino Channel del suo passaggio in maglia granata. Ieri il giocatore ha svolto le visite mediche presso lo stadio Olimpico Grande Torino (LEGGI QUI), mentre oggi - venerdì 14 gennaio - sono arrivate la firma e l'ufficialità (LEGGI QUI). Queste le prima parole di Fares in veste granata: "Da tanti anni si parlava di un mio trasferimento qui, conosco bene Davide Vagnati e mi ha sempre ispirato a venire a giocare qua. Sui social ho avuto una bellissima accoglienza anche dai tifosi e sono contentissimo - prosegue l'ex Genoa - , adesso non vedo l'ora di iniziare". Fares continua parlando del tecnico granata e di Milinkovic-Savic, i due hanno già giocato insieme alla SPAL: "Juric è un mister tosto, lavora bene e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui. Vanja è un bravissimo ragazzo. Sono contento di rivederlo, abbiamo giocato insieme a Ferrara". Il primo acquisto del Torino della sessione invernale del mercato di riparazione conclude su i suoi obiettivi e la scelta del numero: "Vorrei giocare con costanza, aiutare la squadra e raggiungere obiettivi massimi. Per quanto riguarda il numero, ho scelto il 93. E' il codice postale del mio quartiere a Parigi".