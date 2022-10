Garbett contro Cacace: primo derby della storia neozelandese in Serie A

Matthew Garbett contro Liberato Cacace : il primo derby in Serie A della storia neozelandese. Diciamo che era difficile avere uno scontro tra oceanici prima della stagione 2022/2023. Il giocatore del Torino e il laterale difensivo dell’Empoli sono infatti i primi due calciatori neozelandesi della storia del massimo campionato italiano. Con ogni probabilità Garbett non sarà scelto da Ivan Juric. Sarà difficile vedere in campo anche il ragazzo dell’Empoli Cacace che ha fin qui disputato appena 39’ contro la Roma. La curiosità di questa sfida tra compagni di squadra nella Nazionale della Nuova Zelanda resta comunque. Sarà un derby esotico che sdoganerà ancor di più la globalizzazione all’interno del mondo calcistico.

Cacace ha 21 anni ed è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Sint-Truiden. Il suo esordio con la Roma ha permesso alla Nuova Zelanda di appaiare altri paesi a quota uno come Mauritania, Corea del Nord, Eritrea, Armenia, Iraq e Panama. Sta ancora aspettando il suo momento in Prima Squadra, invece, il ragazzo in forze al Torino. Garbett, classe 2002, è arrivato nell’agosto 2021 sotto la Mole e nella passata annata con la Primavera granata ha totalizzato una trentina di gare e ben tre gol.

Come detto, Garbett e Cacace sono compagni di Nazionale, sono due All White (opposto ai mitici All Blacks del rugby). Si sono visti alla fine di settembre per il doppio match perso contro l’Australia. Sono stati entrambe le volte titolari. Il loro percorso con la Nazionale A del loro paese viaggia tra l’altro su binari paralleli. Hanno toccato sia Garbett sia Cacace nell’ultima sosta per le Nazionali le dodici apparizioni con gli All White. Cacace ha esordito il 5 giugno 2018 e ha segnato fin qui un gol, mentre Garbett il 9 ottobre 2021 e ha messo in gol sempre un pallone. Torino-Empoli di domenica 9 ottobre alle 12.30 sarà quindi interessante anche in Nuova Zelanda, dove sarà piena notte perché le 13 ore di fuso orario proiettano già a lunedì 10 ottobre.