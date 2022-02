Juventus-Torino 1-1, le statistiche: gara combattuta, occasioni da ambo le parti

I numeri del match ci dicono che i tiri sono pressoché uguali: 11 per i bianconeri e 10 per il Toro. La Vecchia Signora ha avuto 10 occasioni da gol, contro le 9 del Torino. Il pareggio è giusto

"Oggi abbiamo fatto una grande gara e meritavamo di più, però ci deve dare questa forza che a volte abbiamo un po' perso", analizza Ivan Juric ( QUI le sue parole ) dopo Juventus-Torino terminata con un pareggio. Effettivamente i granata hanno avuto il possesso del pallone per il 54% del tempo e per il 63% del tempo l'hanno effettuato nella metà campo avversaria. Però se si analizzano le occasioni le due squadre si equivalgono su quasi tutti gli indicatori.

OCCASIONI - I tiri sono pressoché uguali: 11 per i bianconeri e 10 per il Toro, mentre per le conclusioni effettuati nello specchio della porta sono uguali per entrambe (3). La Vecchia Signora ha avuto 10 occasioni da gol, contro le 9 del Torino. Andrea Belotti e compagni hanno avuto 9 corner, contro i 7 degli avversari. Sulle parate Wojciech Szczęsny e Milinkovic-Savic si equivalgono (2 a testa), mentre sui recuperi il reparto guidato da Gleison Bremer ne ha effettuati 2 in più (56) rispetto a quelle avverso guidato da de Ligt (54).