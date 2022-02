Le pagelle di Juventus-Torino 1-1: Bremer fa impazzire Vlahovic

Termina il 204° derby della Mole ed è il momento delle pagelle. I granata ottengono un pari in rimonta in una partita che ai punti avrebbero probabilmente meritato di vincere. Prova gagliarda della squadra di Juric, che si presenta all'Allianz Stadium per fare la partita e ci riesce, trovando nella ripresa quella concretezza che era mancata nel primo tempo.