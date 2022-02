Juventus-Torino 1-1, Juric: “Meritavamo di vincerla noi”

1 di 5

LA PARTITA

Al termine del derby Juventus-Torino, valido per la 26^ giornata di Serie A e terminato 1-1 (qui la cronaca del match), Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la partita con le seguenti dichiarazioni:

Con le squadre forti avevate sempre perso di misura: aver pareggiato contro la Juve può darvi più consapevolezza?

"Dovrebbe essere così, ma vedo che se abbassiamo il livello finisce come le ultime due partite. Oggi abbiamo fatto una grande gara e meritavamo di più, però ci deve dare questa forza che a volte abbiamo un po' perso. C'è qualcosa che anche a me è sfuggita nelle ultime partite. Ma la squadra è davvero in costruzione, siamo partiti dal basso e sono contento. Però ci sono ancora dei cali che non voglio vedere. Dobbiamo affrontare il finale di campionato con grande carattere per cercare di fare più punti possibili. Sarebbe stato un peccato perdere punti oggi... Brekalo? Stiamo lavorando perché vada anche sul sinistro come ha fatto in occasione del gol".

Il tecnico ha quindi proseguito in conferenza stampa: “Siamo partiti da un livello basso in tutto e piano piano stanno alzando il livello. Nelle ultime partite mi è dispiaciuto vedere cose non giuste, ma questa l’abbiamo giocata da grande squadra, dominato la Juve per lunghi tratti. Sono molto orgoglioso. Ora dobbiamo giocare sempre così. Anche se non sempre è possibile. Bremer sicuramente è un giocatore importante. E da inizio anno si capiva che poteva essere importante così. Ha grande umiltà, è un ragazzo stupendo e non molla mai. Dà sicurezza. Permette di pressare in avanti perché sai che dietro siamo tosti. Sta facendo un grande campionato. Le sue condizioni? Direi che non è un affaticamento, sembra solo crampi: o almeno, spero sia così…”.

Juric ha poi parlato del gol subito:“Il gol di De Ligt? E’ arrivata la palla lunga sul secondo palo che non ci aspettavamo. Cuadrado in genere le calcia in modo diverso. Lukic doveva scegliere se stare su Dybala o andare sul secondo palo, è capitato questo ”.