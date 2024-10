Karamoh chiamato a prendersi responsabilità: senza Zapata avrà più minutaggio

Vanoli lo apprezza e ora avrà l'occasione di schierarlo con più costanza, ma il ragazzo deve dimostrare ancora moltissimo

8 ottobre 2024

L'assenza forzata di Zapata per infortunio lascia un vuoto enorme nell'attacco del Torino, che perde il suo capitano nonché il punto di riferimento principale in zona offensiva. Ecco quindi che, per poter essere comunque efficaci sotto porta, c'è bisogno dell'aiuto di tutti, in particolar modo degli altri attaccanti attualmente in rosa, che dovranno prendersi delle responsabilità e cercare (per quanto possibile) di non far pesare l'assenza del colombiano. Uno di quelli a cui viene richiesto questo compito è Yann Karamoh.

Karamoh, un inizio di stagione non esaltante — 4 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia, per un totale di 111 minuti disputati senza mettere a segno alcun gol o assist. E' questo lo score di Karamoh sino ad adesso in stagione. Del reparto offensivo, è colui che ha giocato meno, oltre che inciso meno. Chiaramente, i suoi numeri sono però viziati dal fatto che il 7 granata era l'ultimo nelle gerarchie offensive di Vanoli e non ha avuto particolar tempo per incidere. E' altresì vero, però, che Karamoh, nei pochi minuti giocati, non ha sfruttato appieno le sue occasioni. In particolar modo, ciò che segna negativamente l'inizio di stagione di Karamoh, è la sua brutta prestazione in Coppa Italia contro l'Empoli, dove ha sbagliato tanto e non ha mai dato la sensazione di poter essere pericoloso.

Karamoh avrà più minuti, ma dovrà dimostrare di poter essere utile a questo Toro — Ora che Zapata non sarà a disposizione, Karamoh avrà inevitabilmente più minutaggio e di conseguenza aumenteranno le sue occasioni per dimostrare di essere un elemento utile per questo Torino, anche perché Vanoli in passato non ha mai nascosto un apprezzamento nei suoi confronti. Insomma, senza Zapata, il 7 granata può ritagliarsi uno spazio importante in squadra, ma dovrà dimostrare di meritarlo attraverso le prestazioni sul rettangolo verde.