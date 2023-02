Le pagelle di Juventus-Torino 4-2: Ilic e Radonjic, dalla Serbia gioie e dolori

Termina Juventus-Torino, il derby della Mole numero 206, ed è il momento delle pagelle. Sconfitta amara per il Torino che va due volte avanti nel primo tempo ma viene subito ripreso e nel secondo tempo emergono i soliti problemi di tenuta fisica e mentale. Non riesce, la squadra di Juric, a giocare novanta minuti sullo stesso livello.

Per quanto riguarda i singoli, il peggiore è senza dubbio Radonjic, entra, è disastroso e innesca ripartenze della Juve a tutto spiano fino a quando costringe Juric a sostituirlo dopo tredici minuti. Quella è proprio la fase in cui i bianconeri prendono le redini del match in mano. Sanabria fa un gol da attaccante vero, Ilic fa capire di poter essere un valore aggiunto.