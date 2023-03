Le pagelle di Torino-Napoli 0-4: i granata si complicano la vita da soli

Termina Torino-Napoli ed arriva il momento della pagelle. Gli azzurri si impongono con un netto 0-4, confermandosi squadra di altissimo livello ed avvicinandosi sempre più alla vittoria di uno Scudetto per il quale è già partita la conta alla rovescia.

Per quanto riguarda i singoli, partita difficile per Schuurs contro Osimhen. Brutta la prestazione di Linetty che è protagonista in negativo dei primi due gol, Sanabria sbaglia il gol del possibile pareggio. Qualche spunto incoraggiante da Vlasic e Radonjic.