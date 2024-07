Lione-Torino, le probabili formazioni: occhi puntati su Adams. E in regia…

Le ultime in vista della gara di questa sera tra i granata di Vanoli e il Lione

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 31 luglio 2024 (modifica il 31 luglio 2024 | 06:21)

Stasera, mercoledì 31 luglio, amichevole internazionale per il nuovo Torino di Paolo Vanoli. Appuntamento contro il Lione nel mini-tour francese della squadra granata. Sarà il terzo test stagionale: il primo vinto contro la Virtus Verona (2 a 1), il secondo perso 2 a 1 contro la Cremonese su quattro tempi da mezz'ora. Sono attese nuove risposte nella serata odierna per vedere se sono stati fatti passi in avanti nella costruzione del Toro. L'uomo più atteso è sicuramente Ché Adams, che si è allenato sul campo secondario di Pinzolo e in palestra durante l'amichevole con la Cremonese. Non ha ancora esordito con la maglia granata e potrebbe farlo questa sera nella spettacolare cornice del Pierre Rajon di Bourgoin-Jallieu

3-5-2: dubbio Linetty-Ricci in mediana. Adams scapita — Non si sa se Adams potrà partire da titolare (al momento appare ancora favorito Antonio Sanabria), però potrà subentrare a gara in corso. L'altro attaccante nel 3-5-2 di Vanoli sarà certamente il capitano Duvan Zapata, autore del gol del momentaneo 1 a 1 contro la Cremonese. Nemmeno in difesa dovrebbero esserci dubbi. Per tutto il ritiro di Pinzolo il tecnico ex Venezia ha insistito su Vojvoda centrodestra, Coco centrale e Masina centrosinistra. Le alternative sulle corsie sono davvero poche e allora ecco che dal 1' dovremmo vedere Bellanova a destra e Lazaro a sinistra. Qualche dubbio in più in mezzo al campo. Ricci è partito da titolare con la Cremonese, poi è entrato per gli ultimi 60 minuti Linetty. Entrambi non hanno convinto nel ruolo di registi. In attesa del rientro di Gineitis le mezz'ali dovrebbero essere Tameze a destra e Ilic a sinistra.

L'altro 11: da Bianay Balcot a Karamoh — In panchina ci sarà una seconda squadra pronta a entrare. Paleari vuole imporsi come secondo dietro a Vanja Milinkovic-Savic, destinato a partire da titolare con il Lione. In difesa l'altro terzetto collaudato è composto da Dellavalle, Sazonov e Bianay Balcot. In attacco Karamoh e Pellegri, oltre all'escluso tra Sanabria e Adams. Sulla destra Dembele, autore dell'assist per Zapata contro la Cremonese, mentre sulla sinistra potrebbe essere provato nuovamente Njie. Qualche soluzione in meno a centrocampo complice l'assenza di Gineitis e di Vlasic.