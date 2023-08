Milan-Torino, le ultime dai campi: squadre arrivate a San Siro

19.06 - Siamo in attesa delle squadre e delle formazioni ufficiali. Il Torino ha diramato nel frattempo le convocazioni di Ivan Juric: sempre assenti Seck e Djidji, c'è invece Lazaro ( QUI la lista completa )

19.00 - Buonasera lettrici e lettori di Toro News. Tutto pronto a San Siro per la sfida tra Milan e Torino, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Fischio d'inizio in programma alle 20.45. Qui potrete trovare tutte le informazioni e gli ultimi aggiornamenti sul prepartita della gara.