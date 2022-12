Moschella, con Juric conquistò la A a Crotone. Ora lo ritrova al Toro

Moschella, 10 anni di esperienze in panchina. Ha già lavorato con Juric ma anche con Nicola

Moschella non perde tempo e, subito dopo l'addio al calcio giocato, diventa allenatore, incominciando laddove, proprio da calciatore, aveva lasciato bei ricordi, ovvero a Crotone, con la squadra Under 17, dove resta fino all'estate 2013. La maglia rossoblù dei calabresi lo accompagnerà ancora per diversi anni, fino al luglio 2020. In quelle stagioni, Moschella svolge prima il ruolo di assistente tecnico dal 2013 al 2018 e poi di allenatore dal 2018 al 2020. Come assistente tecnico, ha l'opportunità di lavorare con Massimo Drago per 88 partite, con Walter Zenga per 23 e per 56 con una conoscenza del mondo Torino, ovvero Davide Nicola. L'esperienza più significativa è però quella con Ivan Juric (45 partite) nella stagione 2015/2016, anno in cui i crotonesi conquistano la promozione in Serie A. La lunga parentesi crotonese si interrompe però nell'estate 2020, quando Moschella diventa allenatore in seconda (Roberto Occhiuzzi il primo) al Cosenza. Nell'agosto 2021 passa poi al Trapani, dove è primo allenatore, ma viene esonerato dopo 8 partite, prima di essere richiamato per le ultime 6 gare della stagione. Al termine dell'annata 2021/2022, però, non viene confermato e rimane svincolato.