Nazionali, oggi Polonia-Ungheria: Linetty verso la titolarità in mediana

La Polonia è aritmeticamente dentro ai playoff di marzo, ma un miracolo a San Marino contro l'Inghilterra prima potrebbe riscrivere la storia

Poco più che un'amichevole, ma con la speranza del miracolo sammarinese nella testa. Così la Polonia di Linetty si appresta ad affrontare - questa sera alle ore 20.45 - l'Ungheria nell'ultima sfida valida per il gruppo I di qualificazione mondiale per la zona Europa. Dopo aver distanziato in classifica l'Albania di Berisha ed aver consolidato almeno la qualificazione ai playoff continentali, la nazionale di Paulo Sousa affronta l'Ungheria del tecnico ex Toro Marco Rossi in casa, con un distacco di 3 punti dall'Inghilterra prima, che sarà impegnata in serata a San Marino. Solo un miracolo potrebbe consentire ad i polacchi di staccare il pass diretto per il Qatar già stasera: dovrebbero infatti sconfiggere l'Ungheria ed in contemporanea San Marino dovrebbe vincere con l'Inghilterra. In più si dovrebbe colmare anche il gap relativo alla differenza reti, che dice attualmente Inghilterra +26 e Polonia +20. Servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo.