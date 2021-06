Nazionali, Vojvoda si fa “in quattro” per il Kosovo: e Juric osserva

Seconda delle quattro amichevoli in programma per il Kosovo a giugno. L'esterno granata non dovrebbe avere difficoltà ad ottenere la maglia da titolare

Luca Bonello

Data la mancata qualificazione al campionato europeo che inizierà il prossimo 11 giugno, per il Kosovo di Mergrim Vojvoda e del portiere Samir Ujkani (in scadenza di contratto col Torino) sono in programma diverse amichevoli internazionali in questo periodo dell'anno, in sostituzione proprio della massima competizione continentale per nazioni. Oggi alle 18 il Kosovo, dopo aver agevolmente superato San Marino per 4-1 nella giornata di lunedì, ritorna in campo contro Malta in campo neutro. Si gioca infatti al Wörthersee Stadion di Klagenfurt in Austria. Sarà la seconda delle quattro amichevoli in questo inizio di giugno per il Kosovo, una squadra che dopo San Marino e Malta dovrà poi affrontare martedì 8 la Guinea e venerdì 11 il Gambia.

DUTTILITA' - Anche nella sfida odierna Vojvoda dovrebbe partire titolare, dato che da ormai diverso tempo è sempre più diventato una pedina fondamentale per la difesa kosovara. Impiegato sia da centrale della difesa a 4, che da braccetto destro della difesa a tre, oltre che nel suo classico ruolo di terzino destro della difesa a quattro, il granata ha dimostrato sempre un ottimo rendimento, oltre che una grande duttilità. I ruoli che Vojvoda ha ricoperto tra Torino e Kosovo diventano quattro se si considera che nel Torino quest'anno ha ricoperto soprattutto la posizione di quinto di centrocampo nel 3-5-2, ruolo in cui nel finale di stagione ha siglato due reti importanti contro Parma e Verona, che hanno fruttato ai granata quattro punti nella corsa salvezza. Proprio Ivan Juric da tecnico degli scaligeri ora è passato al Toro e terrà nella dovuta considerazione l'esterno di destra per il suo 3-4-2-1, dove Vojvoda può disimpegnarsi sia in difesa sia come esterno di centrocampo.

LA PARTITA - La sfida odierna non è di certo stimolante, sia per quel che riguarda la posta in palio (qualche misero punto utile per migliorare il ranking FIFA), sia per la caratura dell'avversario (la Nazionale di Malta è 176^ nella classifica mondiale), ma nonostante ciò Vojvoda sa che la maglia va onorata sempre, ancor di più se si sta rappresentando la propria nazione. Quindi anche oggi scenderà in campo per lottare con i suoi compagni per conquistare un'altra vittoria, utile per il morale e per far salire il Kosovo sempre più in alto nella classifica mondiale.