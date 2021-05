Nicola col Benevento lascia in panchina i big. Ma Belotti entra comunque

Nicola preserva Belotti e Sirigu in vista dell'Europeo, Inzaghi concede spazio ai giovani

Il pareggio per 1-1 di ieri sera allo Stadio Olimpico "Grande Torino" sancisce la conclusione di una stagione complicata sia per il Torino che per il Benevento , che nella prossima estate avranno entrambe molto lavoro da fare per ripartire dopo un'annata difficile. Fortunatamente per il club granata, il Toro lo potrà fare della Serie A. La gara di ieri sera è stata poco più che un allenamento per tutt'e due le squadre, che sono entrate in campo senza grandissime motivazioni e lo spettacolo ne ha risentito. Per quanto riguarda gli allenatori delle due squadre, Nicola e Inzaghi , entrambi probabilmente alla fine delle rispettive esperienze al timone di Torino e Benevento, hanno voluto dare spazio alle seconde linee e ad alcuni giovani, anche perché, nelle ultime partite stagionali, quando non si hanno più obiettivi, è giusto dare minuti a giocatori che sono stati poco impiegati.

NICOLA - La probabile ultima partita da allenatore del Torino non è finita nel migliore dei modi per Davide Nicola, il quale non è riuscito a concludere con una vittoria questa travagliata stagione nella quale lui è stato sicuramente il protagonista principale della rimonta. La partita di ieri poteva tranquillamente essere un modo per dimostrare di essere una squadra con qualità una volta che le pressioni di classifica erano svanite, ma così non è stato. È un elemento che ha fatto discutere è il fatto che Nicola abbia schierato la formazione tipo, ma con 3 big esclusi dai titolari. In porta è stato infatti preferito Ujkani a Sirigu, in difesa Buongiorno a Nkoulou e in attacco Zaza a Belotti. Se per quel che riguarda il portiere è comprensibile dare spazio al terzo in queste partite e per la difesa è giusto far giocare Buongiorno che si è sempre dimostrato utile alla causa in luogo di un partente Nkoulou, a destare qualche punto interrogativo è la scelta di lasciare Belotti in panchina per 70 minuti. Questa decisione probabilmente è stata presa per poter preservarlo in vista dell’europeo imminente, viste le condizioni fisiche di Belotti che come parso evidente nelle ultime uscite non erano le migliori possibili. Va comunque sottolineato che il Gallo è entrato negli ultimi venti minuti - quando la situazione era ancora sull’1-1 - a dimostrazione della grande voglia di essere protagonista, che al capitano del Torino non è mai mancata. Ora, però, si avvicina il momento di decidere cosa ne sarà del futuro suo e del Torino.