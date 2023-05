Schuurs e l’incognita futuro: un altro anno al Torino gioverebbe alla sua crescita

Schuurs: dubbi sul futuro, ma un anno ancora con Juric gli permetterebbe di crescere ulteriormente

E' quindi evidente che Schuurs deve ancora lavorare per completarsi ulteriormente e, per questo, un ulteriore anno al Torino potrebbe risultargli molto utile. Gli estimatori certamente non gli mancano, e in estate è probabile che gli arrivino offerte interessanti, ma l'olandese, agli ordini di Juric, potrebbe fare un altro grosso passo in avanti nel suo percorso di crescita. In ogni caso, il suo futuro resta in dubbio: tanto lui come il Toro, però, prima di prendere una decisione definitiva, dovranno fare valutazioni importanti in tal senso. Da una parte c'è il ragazzo, che potrebbe crescere ulteriormente in un progetto in cui sarebbe messo al centro, dall'altra c'è il Torino, che potrebbe contare sull'apporto di un difensore che si sta affermando uno dei migliori del campionato.