Sondaggio – Calciomercato Torino, siete soddisfatti dell’arrivo di Radonjic?

Nemanja Radonjic è il terzo colpo di mercato del Torino in questa sessione di mercato estiva, dopo il riscatto di Pellegri e l'acquisto di Bayeye: il trequartista è arrivato ieri, mercoledì 6 luglio, dall'Olympique Marsiglia per svolgere le visite mediche e da oggi, giovedì 7 luglio, dopo l'ufficialità da parte del Torino, è a disposizione di Ivan Juric durante la restante parte del ritiro al Filadelfia, per poi proseguire insieme al gruppo in Austria. Il serbo, arrivato a Torino in prestito con obbligo di riscatto condizionato (LEGGI QUI per i dettagli), è uno dei primi giocatori per ricostruire la trequarti granata: dopo l'addio di Brekalo, il non riscatto di Pjaca e la trattativa in atto con il Leicester per cercare di trattenere Praet un'ulteriore stagione, Radonjic è è uno dei profili da cui ripartirà Juric. Per questo, Toro News passa la parola ai suoi lettori, tramite il classico sondaggio sui nuovi acquisti: vi ha soddisfatto l'arrivo di Nemanja Radonjic?