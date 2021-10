Sondaggio – Chi fareste giocare contro il Napoli tra Djidji, Izzo e Zima?

A qualche giorno da Napoli-Torino vi chiediamo: chi fareste giocare contro i partenopei sul centro-destra?

Torna il campionato dopo la sosta nazionali e i dubbi su chi schierare in difesa sul centro-destra persistono (LEGGI QUI), soprattutto adesso che la concorrenza è aumentata con il ritorno di Armando Izzo. Il difensore di Scampia ha avuto a che fare con diversi problemi fisici in questo inizio di campionato, per questo ci vorrà del tempo prima di riconquistare continuità. Gli altri due difensori che si giocano un posto da titolare sono Koffi Djidji e David Zima. Il favorito, nonostante gli errori commessi contro Lazio e Venezia, al momento è il francese che registra 5 presenze da titolare in 7 partite giocate dal Torino. Zima, invece, è stato chiamato in causa in sole due occasioni: contro Salernitana e Juventus.