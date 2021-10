La pausa Nazionali colpisce il Torino: Linetty e Rodriguez tornano acciaccati

L'elvetico è fondamentale per la difesa, mentre il polacco uno dei pochi trequartisti disponibili

JURIC - Il tutto si inserisce in un momento in casa Toro in cui il tema degli infortuni è decisamente delicato . Prima la separazione tra il Torino e il dottor Minafra per le frasi dette da Juric dopo il derby, poi la nomina del nuovo responsabile medico e ora nuovi infortuni affliggono Juric, che poteva tornare a respirare avendo recuperato Zaza e Belotti in vista del Napoli. Ora la situazione è quasi punto e da capo.

PROBLEMA TREQUARTI - Va detto che in difesa Juric non è messo male numericamente e Rodriguez comunque l'ultima partita contro la Svizzera è stato tolto precauzionalmente, ma di certo non torna in condizioni ottimali. Sul capitolo Linetty il discorso è diverso. Sulla trequarti Juric anche con il polacco disponibile avrebbe le scelte di fatto obbligate, visto che sia Praet che Pjaca ancora non sono ancora tornati a lavorare con il gruppo. Senza Linetty diventa ancora più complicata la situazione, considerando che anche a centrocampo Pobega non è al top, ma potrebbe essere convocato e probabilmente Rincon, visto che in sudamerica la pausa per le nazionali terminerà dopo, tornerà troppo tardi. Adesso Juric e lo staff studieranno le condizioni dei due giocatori, (oggi le visite per Rodriguez) che a Napoli magari potrebbero anche esserci, ma di certo non nelle migliori condizioni. Visto che l'avversario sarà il più ostico possibile (sette vittorie su sette in Serie A), le notizie arrivate dalle Nazionali non possono certo far piacere al Torino.