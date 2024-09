Torino, attacco più completo. Ma ancora alto il rischio di dipendere da Zapata

Torino: Adams l'innesto offensivo, Karamoh e Sanabria le alternative

L'innesto offensivo principale dell'estate non può che essere Adams, che ha ben figurato nelle prime gare della stagione in corso. Con lo scozzese in rosa, il Torino può contare su un elemento di qualità in più là davanti, che bene può fare coppia con Zapata, meno qualitativo con la palla nei piedi ma più efficace sotto rete. A completare il gruppo, troviamo poi Sanabria, che potrebbe aver perso quota nelle gerarchie granata ma che può dare il suo contributo nel corso della stagione grazie alla sua intelligenza tattica e alla sua esperienza, e Karamoh, elemento rapido e veloce, che può dire la sua specialmente in campo aperto.