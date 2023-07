Torino, Berisha e non solo: ecco chi è sotto contratto ma non si allena al Fila

In questi primi giorni di raduno, specialmente oggi che si è svolto un allenamento a porte aperte, c'è stata l'occasione per vedere i primi membri della rosa granata presenti al Filadelfia. Non tutti infatti hanno partecipato fin da subito al raduno a causa di un slittamento delle vacanze per gli impegni con le nazionali dello scorso mese di giugno. Tra gli assenti, però, non ci sono sono solo quei giocatori ancora in ferie ma anche altri atleti tesserati con il Torino che al momento non fanno parte del gruppo. Questi sono casi che la società dovrà risolvere al pari di quegli esuberi che, sebbene prendano parte agli allenamenti, sono destinati ad un cessione.