Torino, difficoltà tra le mura amiche e pochi tiri: i numeri del girone d’andata

Le statistiche della formazione di Vanoli al giro di boa di questa Serie A: i numeri evidenziano i problemi in fase offensiva

Luca Bonello Redattore 9 gennaio 2025 (modifica il 9 gennaio 2025 | 14:03)

Con il pareggio casalingo contro il Parma, si chiude il girone d'andata del Torino, che con 21 punti conquistati in 19 giornate, figli di uno storico che recita 5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, si posiziona all'11° posto in classifica. Numeri certamente non esaltanti, ma che migliorano leggermente se si prendono in considerazione solo le gare giocate in trasferta: con 3 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte (12 punti totali), la squadra di Vanoli è al 10° posto in questa speciale graduatoria. Statistiche pessime invece se si contano solo le gare interne: 9 punti raccolti (2V, 3P, 3S) in 9 gare giocate all'Olimpico Grande Torino valgono il 17° posto nella classifica che tiene conto solo delle sfide casalinghe.

Poche occasioni create e di conseguenza pochi gol: le difficoltà del Toro di Vanoli — La situazione attuale del Torino è il risultato delle grosse difficoltà che i granata hanno nel creare occasioni da gol e, di conseguenza, nell'andare in rete. Nel girone d'andata, infatti, i ragazzi di Vanoli hanno segnato 19 gol (7° attacco meno prolifico del campionato), ma solo 6 di questi 19 sono arrivati tra le mura amiche del Grande Torino. Solamente l'Empoli (3 gol), ha gonfiato meno volte la rete in casa in Serie A. La sterilità offensiva della squadra si riflette nelle statistiche relative ai tiri effettuati (136). Anche in questo caso, solo l'Empoli (125 tiri), in campionato ha numeri peggiori. Chiudiamo la carrellata con gli expected goals (xG) del Toro di Vanoli (17,9): solo Udinese (17,2), Monza (17,1) ed Empoli (15,6) hanno un dato più basso.

In difesa numeri migliori, ma non eccelsi — Se l'attacco non ha ben performato in queste prime 19 giornate, leggermente meglio ha fatto la difesa a livello di numeri. Il Torino arriva infatti al giro di boa con 24 gol incassati: solo 8 formazioni in A hanno subito meno reti. La squadra di Vanoli è invece sesta in Serie A per cartellini gialli ricevuti (40), mentre con un'espulsione rimediata, i granata sono tra le 11 formazioni che hanno ottenuto almeno un cartellino rosso diretto.