Torino-Fiorentina 0-1, le statistiche: partita sporca, decisa dagli episodi

"Abbiamo raggiunto maturità e solidità difensiva. Oggi è stata sporca, forse potevamo giocare meglio ma siamo felici. Abbiamo fatto degli errori e sappiamo che ci sono cose da migliorare ma vincere in Serie A non è mai facile e ci prendiamo le cose positive", ha dichiarato Raffaele Palladino al termine di Torino-Fiorentina, gara vinta di misura dalla sua squadra. Effettivamente il match è stato molto sporco e con poche emozioni ma alla fine la Viola è comunque riuscita a portare a casa i tre punti a discapito dei granata.

Le occasioni create in Torino-Fiorentina

Le conclusioni effettuate dal Torino sono state 9 (di cui solo 1 in porta) contro le 8 della Fiorentina (di cui 3 in porta e un gol). Un palo ciascuno per le due formazioni. Il Toro ha creato anche più occasioni da gol dei giagliati: 7 vs 6. Gli ospiti hanno battuto invece più corner: 3 rispetto a uno solo battuto dai padroni di casa. Milinkovic Savic ha effettuato 2 parate mentre David De Gea è stato disturbato solo in un'occasione e si è dimostrato reattivo.