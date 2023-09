Torino-Genoa: Juric teme la variabilità tattica di Gilardino

Il Torino si prepara alla sfida contro un Genoa insidioso che nell'ultimo turno ha saputo vincere 0-1 in casa della Lazio. I granata invece dopo due giornate non hanno ancora ottenuto un successo e puntano a farlo proprio contro i rossoblù davanti al pubblico amico. Per riuscirci però la squadra di Juric dovrà studiare al meglio un piano partita efficace perché i ragazzi di Gilardino sanno come fare male agli avversari soprattutto grazie alla loro imprevedibilità tattica.

Il Genoa sa spesso cambiare pelle per mettere in difficoltà gli avversari

Nelle prime due partite di questo campionato, il Genoa è sceso in campo con due moduli totalmente differenti. All'esordio in casa contro la Fiorentina mister Gilardino optò per un 3-5-2 mentre la settimana seguente, nella vincente trasferta a Roma contro la Lazio, ha invece preferito schierare i suoi con un 4-3-2-1. Questa variabilità della squadra genoana non è una novità perché anche nella passata stagione in Serie B da quando è arrivato l'ex attaccante di Parma e Milan sulla panchina si è visto questo andamento, Nelle 23 partite con Gilardino alla guida, infatti, il Genoa ha utilizzato per dieci volte la difesa a 4 e in tredici occasioni quella a 3. La continuità di risultati però non è mai mancata e questo fa capire che si tratta di una squadra abituata a variare spesso senza andare in difficoltà.