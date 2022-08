Torino, i convocati per il Monza: manca Lukic come previsto

Sono stati resi pubblici i convocati del Torino per l'esordio in campionato contro il Monza al Brianteo. L'allenatore granata Ivan Juric ha inserito 21 giocatori in questo elenco di convocati per il match di stasera a Monza e tra questi compaiono anche i nomi di due giovani come Wade e Garbett, presenti anche i nuovi acquisti Vlasic e Miranchuk. Come previsto, Lukic è assente a causa del diverbio scoppiato nelle ultime ore con la società. Fuori anche Vojvoda per un problema fisico, Zima per un infortunio alla spalla, Buongiorno che è squalificato, Seck (come annunciato ieri da Juric in conferenza) e anche Zaza, Edera, Izzo e Verdi che non sono più nei piani del tecnico granata.