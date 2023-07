Torino, i convocati per Pinzolo: sono 32 i calciatori scelti da Juric

Il Torino si prepara a vivere il ritiro di Pinzolo nel quale Juric cercherà di lavorare al meglio per preparare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie A. Il tecnico croato ha preparato un elenco di convocati nei quali sono presenti tutti i tesserati della Prima Squadra del Toro ad eccezione di quattro elementi: Berisha, Vianni, Horvath e Di Marco che - come già raccontato qui su Toro News nei giorni scorsi - non si allenavano con la squadra al Fila e quindi sono fuori dai piani dell'allenatore. Nella lista dei convocati sono stati inseriti anche parecchi giocatori che l'anno scorso erano in Primavera con Scurto e che nel corso del ritiro saranno valutati da Juric. Nei prossimi giorni, a ritiro già iniziato, si uniranno poi al gruppo pure Samuele Ricci e Raoul Bellanova (che possono godere di qualche giorno di ferie in più dopo aver giocato l'Europeo U21) e anche il giovane difensore Alessandro Dellavalle che ieri sera ha vinto l'Europeo U19 con l'Italia. Al momento i presenti a Pinzolo sono 29 e quando si uniranno anche questi tre nazionali il numero totale di convocati salirà a 32.