Torino, i tifosi rispondono presente: sostegno alla squadra durante l’allenamento

Presenti anche le contestazioni verso il presidente Cairo

Questo atteggiamento della tifoseria che è rimasta vicina alla squadra con migliaia di sostenitori presenti al Fila, è in assonanza con il dato della campagna abbonamenti che è attualmente in crescita. La porzione di tifo più calda non ha però fatto mancare una aperta e chiara contestazione nei confronti della società ed in particolare verso il presidente Urbano Cairo. L'imprenditore alessandrino è stato invitato a muovere i primi colpi in entrata per questa sessione estiva andando a condurre un mercato positivo, oppure in alternativa a cedere la società. Non una novità questa per il mondo Toro con le contestazioni al patron granata che tornano in questa occasione e la speranza dei tifosi è quella che il mercato in entrata si attivi il prima possibile.