Torino, il pagellone di fine stagione: Linetty 6,5, da riserva scala le gerarchie

Diverse sono le prestazioni di Linetty da ricordare: indimenticabile rimane quella nella vittoria casalinga contro il Bologna, commentata così da Juric nel post: "Top player, questa sera ha fatto una partita magnifica". Ma probabilmente la migliore è stata quella all'Olimpico contro i giallorossi. Il numero 77 del Toro arriva alla trasferta di Roma con un importante delusione: la mancata convocazione al Mondiale da parte della sua Polonia. Questo non lo abbatte, ma piuttosto lo porta ad una prestazione maiuscola: alimenta l'azione del vantaggio e si inserisce in area portando avanti i suoi con un colpo di testa da centravanti. Ritorna così al gol dopo più di due anni e si prende la più gustosa delle rivincite.

Linetty raramente è mancato al suo compito, sicuramente mai c'è stato un calo nella grinta e nella voglia di fare bene. Ma, talvolta, si è trovato con avversari più forti a dover spendere ammonizioni per fermare ripartenze: questo è quello che avvenne con i bianconeri. Contro Locatelli il polacco si trovò in grande difficoltà e fu costretto a venir meno ai suoi consueti inserimenti. Inoltre, sebbene presente nella pressione sui portatori di palla, il suo ruolo fu meno determinante nel portare in avanti il pallone per farlo arrivare ai trequartisti.

Linetty, il pagellone di fine stagione: il voto

A Linetty sicuramente può essere biasimato ben poco per le prestazioni del 2022-23. La sufficienza piena è un voto più che meritato per il centrocampista. Il 6,5 testimonia il valore del suo impegno silenzioso ma costante nell'apporto alla manovra della squadra sia in fase difensiva che in fase offensiva. La stima di Juric gli ha permesso di giocare probabilmente molto di più di quanto si sarebbe aspettato ad inizio stagione. E le performance con il Torino gli hanno anche permesso di riguadagnarsi la Nazionale. Il mister sa bene che può contare su una riserva di altissima qualità per la prossima stagione.