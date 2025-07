Tanti auguri a Simone Verdi: l’ultimo ambidestro passato dal Toro

Nato a Broni, in provincia di Pavia, il 12 luglio 1992, Simone Verdi cresce calcisticamente nelle giovanili del Milan. Esordisce con i rossoneri ma non trova spazio: nell'estate nel 2011 passa al Torino in compartecipazione, contestualmente allo scambio con Gianmario Comi. Dopo due anni e sedici presenze tra B e A, a partire dal 2013 inizia per Verdi una serie di prestiti tra Juve Stabia, Empoli, Eibar e Carpi, che si conclude nel 2016 con la cessione al Bologna. Dopo un passaggio dal Napoli, nell'estate del 2019 Verdi fa ritorno al Torino. Dopo tre stagioni in cui ha trovato minutaggio ma non il salto di qualità, Verdi passa in prestito prima alla Salernitana e poi al Verona. Tornato all'ombra della Mole, Verdi non è tra i piani dei granata e così, dopo due presente, nell'estate del 2023 passa al Como. Dopo aver contribuito alla promozione del Como in Serie A, nella scorsa sessione invernale Verdi si è trasferito in prestito al Sassuolo. In seguito al mancato riscatto, Simone Verdi è ad oggi senza rosa.