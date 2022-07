Torino, la giornata: quarto allenamento per i granata in attesa di Radonjic

Per i calciatori quarto giorno di allenamento al Filadelfia, la partenza per l'Austria è fissata per l'undici luglio

Continua la preparazione estiva del Torino. In attesa delle prime sgambate di Nemanja Radonjic, prossimo acquisto dei granata proveniente dal Marsiglia, la squadra di Ivan Juric si ritroverà al Filadelfia per sostenere il quarto allenamento sotto gli occhi del tecnico croato. La squadra rimarrà a Torino fino a lunedì 11 luglio, data in cui è prevista la partenza per l'Austria, dove si terrà il raduno estivo del Torino FC.