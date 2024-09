Torino-Lecce 0-0 le reazioni social: “Spero che qualcuno sia tornato sulla terra”.

I migliori commenti e reazioni sui social in merito alla sfida tra granata e salentini valida per il quarto turno di Serie A

Finisce in pareggio la sfida tra i granata e salentini, andata in scena all'Olimpico grande Torino questo pomeriggio. Il Toro fallisce l'ennesima prova di maturità. Un pareggio scialbo, con i salentini più vivi nel finale e più volenterosi di portare a casa i tre punti. Il Torino ha mostrato un gioco macchinoso, molte palle parse, e poco costruzione in mezzo al campo e in attacco. Un passo in dietro rispetto alle altre partite di Vanoli e i suoi. Da segnalare due belle, e decisive, parate di Milinkovic-Savic su Kristovic. Di seguito le migliori reazioni dei tifosi su X al termine della sfida.