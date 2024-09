Torino-Lecce 0-0, Vanoli: “Dobbiamo imparare a controllare il gioco”

1 di 2

TORINO CHANNEL

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 15: Torino head coach Paolo Vanoli looks on during the Serie A match between Torino and Lecce at Stadio Olimpico di Torino on September 15, 2024 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Al termine di Torino-Lecce, gara valida per il quarto turno del campionato di Serie A 2024-2024, l'allenatore granata Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Si aspettava di più dalla gara di oggi?"Sul piano del gioco sicuramente, lo sapevo. Ma non mi ero montato la testa prima e non me la monto adesso. Quando c'è una squadra in costruzione non si può cambiare tutto in tre mesi. In questo momento è un pò un sali e scendi. Oggi abbiamo subito tante ripartenze, tanti errori tecnici, poche volte abbiamo servito bene le nostre punte per renderci pericolosi"

Molte occasioni in meno rispetto alla partita contro l'Atalanta in cui si era visto tanto Toro. "Si è quello che ho detto ai ragazzi. Quello che dobbiamo imparare è imporci contro le grandi squadre. Sono loro che controllano il gioco ed è contro queste squadre che competono con noi che dobbiamo imparare ad avere la palla. E' un processo che bisogna fare ma questi ragazzi anche oggi hanno dato il cuore e questa è la cosa più improtante".

Il pubblico del Grande Torino, quasi sempre sold out, è l'uomo in più, una spinta in più per questa squadra?"Assolutamente, ho detto dall'inizio che dobbiamo essere noi a trascinare questo pubblico. Lo stiamo facendo e ho detto solo che loro nei momenti di difficoltà ci hanno sostenuto fino alla fine, ci hanno aiutato. Ora noi dobbiamo essere bravi a recuperare per la prossima partita".

Vojvoda è uscito per infortunio al flessore?"Domani vedremo".

Gineitis è rientrato dall'infortunio dopo tanti mesi, a che punto sono Schuurs e Vlasic?"Gineitis lo avete visto in campo oggi. Vlasic la scorsa settimana ha fatto un piccolo allenamento con noi. Questa settimana farà qualcosa in più".

La partita di Pedersen?"Anche a lui, come agli ultimi arrivati, bisogna dare l'opportunità per entrare a far capire quali sono le idee di gioco. Non è facile. Nel primo tempo in certe situazioni ha fatto bene mentre in altre deve migliorare. Ma d'altronde per fare questo deve far parte di un gruppo. Oggi ha avuto una chance importante per far parte del gruppo".

Zapata e Adams hanno faticato di più contro la difesa del Lecce? "Sicuramente. Hanno difeso bene, lo sapevamo. Siamo una squadra che cerca poco la profondità, ma lo dobbiamo fare di più".

Soddisfatto della classifica?"Io non guardo la classifica, io devo guardare le prestazioni perchè si cresce dalle prestazioni. Sapevo che in questo periodo c'erano alti bassi e adesso stiamo vivendo questo momento e dobbiamo essere bravi ed avere carattere per uscirne e costruire qualcosa".