Torino, lo staff completo di Vanoli: dai collaboratori ai preparatori, le novità

Sabato 13 luglio è andato in scena il primo allenamento a porte aperte dell'era Vanoli e abbiamo visto per la prima volta il tecnico e il suo staff all'opera sul campo. Di seguito analizzeremo tutti gli uomini di Vanoli, da chi ha iniziato quest'anno a chi invece è stato confermato dalle stagioni passate.

La lista completa dello staff di Vanoli

Il vice di Vanoli è Lino Godinho, classe '86, nato in Portogallo, è stato il vice del tecnico granata anche a Venezia. Il collaboratore tecnico è Pau Quesada, arrivato in questa stagione dal Real Madrid, dove dal 2021 al 2024 ha allenato le giovanili e poi la squadra C. Un altro nome nuovo è quello di Enrico Perri, preparatore atletico, specializzato in analisi dati. Confermato invece il match analyst Mattia Bastianelli a cui si aggiunge Davide Gallo. Come preparatore dei portieri è stato promosso dalla Primavera Fabio Ronzani e al suo fianco ci sarà Marco Zuccher, che lavora con Vanoli dai tempi dello Spartak Mosca. A capo dei preparatori atletici c'è invece Giampiero Ascenzi, anche lui un fedelissimo di Vanoli dai tempi di Mosca, che avrà al suo fianco due nomi confermati dalle stagioni passate: Enrico Busolin e Paolo Solustri. Conclude il roster Javier Rios Penalba, nutrizionista, anche lui nuovo al mondo Toro.