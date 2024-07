Toro, chi è Pau Quesada? Dal Levante alla vittoria del campionato col Real Madrid C

Pau Quaseda è molto vicino al Torino: l'allenatore spagnolo di 32 anni - come riportato su Toro News nei giorni scorsi - potrebbe diventare assistente di Paolo Vanoli dalla prossima stagione. Nelle ultime ore è arrivato anche un indizio social da parte del tecnico. Sul suo profilo Facebook infatti, ha condiviso il messaggio postato dall'Ajuntament de Cullera, pagina social della sua città che ha scritto: "Dal Consiglio Comunale di Cullera auguriamo un grande in bocca al lupo al Cullera Pau Quesada, che inizia la sua avventura come assistente della prima squadra del Torino Football Club di Serie A, la massima competizione di calcio professionistico d'Italia". Scopriamo ora meglio adesso chi è Pau Quesada.

Chi è Pau Quesada: gli inizi

Nato a Cullera (in provincia di Valencia) il 31 ottobre 1992, Pau Quaseda ha iniziato molto giovane la carriera da allenatore. Il tecnico spagnolo infatti è diventato a soli 18 anni a far parte delle squadre giovanili del Levante. Subito dopo è approdato all'UD Alzira e del Valencia, club in cui ha svolto compiti di analisi e di scouting. All'Alzira ha attraversato diverse categorie fino a diventare responsabile della squadra giovanile con cui nella stagione 2016/2017 ottiene la promozione nella massima divisione del calcio giovanile spagnolo. LA stagione successiva conquista con l'Alzira il terzo posto in campionato: questi risultati gli permettono nel 2018 di diventare - a soli 26 anni - l'allenatore della prima squadra dell'Alzira (che militava in terza divisione spagnola). In quella stagione riesce a salvare il club dalla retrocessione e la stagione successiva termina secondo in campionato, ad un passo dalla promozione in seconda divisione.