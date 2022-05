Torino, match-day per la Primavera: alle 12 la sfida col Lecce

Ultima gara di campionato per i ragazzi di Coppitelli

Dopo la vittoria al Filadelfia contro l'Atalanta, che gli ha assicurato la salvezza, il Torino Primavera affronta oggi - domenica 15 maggio - il Lecce in trasferta nell'ultima gara del campionato. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 12:00 e, come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.