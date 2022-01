Torino, oggi altro giro di tamponi: verso l’Atalanta incrociando le dita

I granata puntano al recupero dei positivi e sperano che tutti gli altri risultino negativi così da essere sicuri di aver evitato il rischio focolaio

Roberto Ugliono

Il Covid in Serie A è tornato. Sono tanti i positivi nei club italiani e anche nel Torino, che ha un positivo nello staff tecnico (non Ivan Juric) e quattro calciatori i cui nomi (a parte Verdi che ha annunciato sui social di aver contratto il virus) non sono stati rivelati dalla società. Negli ultimi due giorni la situazione sembra essersi stabilizzata e anche per questo in chiave Atalanta-Torino (si gioca il 6 gennaio) non sembra esserci alcun rischio di rinvio, ma oggi in tal senso sarà un'altra giornata importante perchè questa mattina sono stati effettuati altri tamponi a tutto il gruppo squadra.

LA SITUAZIONE - Da un lato il Torino incrocia le dita e spera nel miracolo, ovvero quello di recuperare qualcuno dei giocatori positivi. Difficile che possa succedere già per la partita contro l'Atalanta visto che si giocherà giovedì. Più probabile che si negativizzino per la gara contro la Fiorentina di domenica visto che ci sarebbe più tempo per il recupero. Essendo tutti vaccinati i giocatori (che comunque non accusano seri problemi di salute, fortunatamente) c'è comunque la possibilità che guariscano in fretta e che quindi possano tornare in tempi rapidi a disposizione di Juric.

ANSIE - Altro verdetto atteso è quello su chi invece negli ultimi tamponi è risultato negativo. Il Torino ha già vissuto in passato una situazione complicata e spera di poterla evitare. Dopo i test di oggi si saprà quindi se l'allarme Covid sarà rientrato o no. Se non dovesse essere riscontrato nessun caso, allora, lo spettro del focolaio dovrebbe essere scongiurato e quindi, oltre a prendere le solite precauzioni, i granata potranno vivere le prossime settimane con maggiore tranquillità. Fermo restando che per ora la squadra resta in isolamento domiciliare: i componenti del gruppo squadra possono muoversi da casa solo per andare al campo o per fare i tamponi, e la situazione resterà questa fino al 10 gennaio.