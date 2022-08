Torino-Palermo, le ultime dai campi: aria di contestazione

Oggi, 6 agosto, inizia ufficialmente la stagione dei granata. Il Torino comincia il 2022-23 con il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Palermo, appena neopromosso in Serie B. La squadra non è completa poiché alcuni giocatori-chiave dell'anno scorso come Belotti, Brekalo, Pobega e Bremer sono andati verso altri lidi, però non sono ancora stati del tutto sostituiti. Stasera mister Juric potrà comunque valutare il livello di preparazione della rosa ed in particolare quello dei nuovi arrivati come Radonjic, che partirà titolare. Il Toro è chiamato a vincere in una gara secca che dà accesso ai sedicesimi di finale della competizione.