Torino-Sampdoria 3-0, Juric: “Molto soddisfatto, avremmo potuto segnare di più”

Al termine della sfida tra Torino e Sampdoria il tecnico granata Ivan Juric ha commentato la partita. Di seguito le sue dichiarazioni sul match: “Sono molto soddisfatto, è stata una partita difficile e loro sono una squadra tosta e fisica e hanno tecnica. Abbiamo fatto un gran primo gol e dopo il secondo ci siamo sbloccati e avremmo potuto segnare molti più gol questo è mancato. Ho avuto buone sensazioni di solidità e fino all’espulsione abbiamo fatto 10/15 minuti a livello davvero alti. Già a Milano ottime sensazioni contro una grande squadra, oggi anche molto bene, ma abbiamo faticato fino al 2-0 per poi scioglierci e creare moltissimo. Nel secondo tempo abbiamo avuto momenti di grande intensità di gioco specie con la superiorità numerica. Abbiamo fatto un grande secondo tempo ma abbiamo dovuto lottare nel primo. Ogni partita ha una sua storia”.

Sull'infortunio di Brekalo? "Abbiamo deciso di non rischiarlo. Eravamo convinti che non sarebbe accaduto niente, ma non volevo correre alcun rischio".