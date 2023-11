Torino-Sassuolo 1-1: Thorstvedt risponde a Sanabria, parità all’intervallo

Poche volte si era visto un Toro capace di creare così tante occasioni da gol come nel primo tempo della gara contro il Sassuolo. I granata pagano però troppo poco cinismo nell'area di rigore e una disattenzione in fase di costruzione dal basso. Al 45' il risultato è dunque in parità: al vantaggio di Sanabria risponde Thorstvedt nell'unica vera occasione del Sassuolo. In casa Toro pesano però due infortuni: fuori Ricci e Rodriguez, entrambi per problemi ai flessori della coscia destra.

Il primo tempo: il Toro spreca sotto porta

Si parte con lo spicchio centrale della curva Maratona vuoto per contestazione nel primo quarto d'ora. Pronti, via e dopo 2' ci prova subito Vojvoda, colpendo di testa su cross di Bellanova e trovando la respinta in angolo di Consigli. Quindi il portiere è ancora decisivo nel murare su Sanabria, che spreca da ottima posizione. Ma sono solo le prove generali in vista del gol che arriva un minuto più tardi: Tameze crossa in mezzo per il paraguayano che, dopo 5', fa 1-0 per il Toro. Si tratta del primo gol stagionale per Sanabria, ancora a secco dallo scorso campionato. Juric è però subito costretto a rinunciare a Ricci per un problema ai flessori della coscia destra: al suo posto entra dunque Vlasic. Al 15' la parte centrale della curva Maratona si ripopola e si gioca in un clima surreale, con la squadra granata contestata. Subito dopo gli ospiti trovano il pareggio al 17' con Thorstvedt: Berardi approfitta di un pallone sbagliato da Rodriguez e trova il centrocampista, che dal limite dell'area insacca per l'1-1. La risposta del Toro c'è, i granata fabbricano occasioni da gol in serie; da palla inattiva un colpo di testa di Buongiorno da buona posizione trova la respinta di Consigli. Quindi è Bellanova a divorarsi il vantaggio da due passi, non inquadrando lo specchio di testa dopo una sponda di Sanabria. Al 39' è invece Zapata a sfiorare il palo con il destro. L'emergenza difensiva si aggrava al 44' quando Rodriguez chiede il cambio per un fastidio ai flessori della coscia destra: al suo posto entra Zima, con Buongiorno che scala sul centrosinistra. In chiusura di primo tempo c'è ancora spazio per un intervento decisivo di Consigli su un tacco Vlasic: si va dunque all'intervallo sull'1-1.