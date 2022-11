Toro, i giocatori più utilizzati da Juric: Vanja e Vlasic gli inamovibili

Tra i difensori il più presente è Djidji, in mezzo al campo c'è più equilibrio. E sulle fasce...

Luca Sardo

Fino alla pausa dovuta ai Mondiali in Qatar, in Serie A si sono giocate 15 giornate per un totale di 1350 minuti. Nella rosa granata - composta da un totale di 28 calciatori - ci sono alcuni che non sono mai stati utilizzati in queste prime partite da Ivan Juric come Berisha, Bayeye, Garbett ed Edera. Analizzando dunque il minutaggio dei giocatori in casa Torino, dove si può notare chi tra le fila granata è stato maggiormente impiegato dal tecnico croato in questa prima parte di stagione.

I granata più impiegati — Il giocatore più impiegato da Ivan Juric in queste prime 15 partite di campionato è Vanja Milinkovic-Savic: l'estremo difensore serbo - impegnato ora nel Mondiale in Qatar - è l'unico che ha disputato tutti e i 1350 minuti. L'inamovibilità di Vanja non ha permesso a Berisha di trovare spazio e questo potrebbe portare all'addio del portiere albanese, come dichiarato dallo stesso giocatore dal ritiro con la sua Nazionale: "Se non ci sarà spazio forse in futuro valuterò anche l'opportunità di andare altrove". Tra i giocatori di movimento invece quello con maggior minutaggio è Nikola Vlasic: il croato - che questa mattina è uscito anzitempo dalla sfida con il Marocco per un problema fisico - è sempre partito titolare ad eccezione della prima sfida di campionato con il Monza collezionando un totale di 1280 minuti. Il terzo più impiegato è infine Koffi Djidji con 1076 minuti (in panchina solamente con Udinese e Sampdoria). In mezzo al campo spiccano i 944 minuti di Karol Linetty, il giocatore con maggior minutaggio tra i centrocampisti.

Gli infortuni — Ad incidere ovviamente su questa analisi c'è il fattore infortuni. Diversi sono i giocatori granata che non sono stati disponibili da Juric come Miranchuk (che ha collezionato 685'), Ricci (713'), Sanabria (681') e Pellegri (369') che sicuramente senza i problemi fisici sarebbero stati impiegati maggiormente dal tecnico granata. Si può notare inoltre di come Juric alterni spesso gli uomini sulle fasce laterali: Lazaro è il più utilizzato con 908 minuti, poi ci sono Singo (749'), Aina (581') e Vojvoda (448'). Interessante sarà scoprire poi come cambieranno questi dati nella seconda parte di stagione e se giocatori meno utilizzati come Zima (321'), Adopo (101'), Ilkhan (87'), Karamoh (123') e Seck (221') troveranno più spazio tra le rotazioni del tecnico granata.