Toro, il punto sui Nazionali: la schiena preoccupa Sirigu. Prima i tamponi

Nazionali / Il tecnico del Toro Nicola si augura di poter riprendere gli allenamenti con il gruppo al completo già domani

Federico De Milano

Terminati gli impegni internazionali, i giocatori delle varie nazionali stanno facendo ritorno nei club di appartenenza. Lukic è rientrato a Torino ieri, gli azzurri lo hanno fatto nella notte, e in queste ore si valuta se potranno essere a disposizione di Davide Nicola già per l'allenamento in programma questo pomeriggio: i tempi devono essere accelerati il più possibile visto che manca sempre meno al derby che è in programma sabato alle 18.

MINUTAGGIO - Il lato positivo è che negli ultimi giorni nelle partite delle Nazionali siano stati impiegati pochi giocatori. Dopo domenica (giorno in cui si è giocata Bulgaria-Italia) non è sceso in campo nessun calciatore azzurro del Torino: in questa sosta infatti solamente Belotti ha indossato la maglia dell'Italia, scendendo in campo per 75 minuti nella partita contro la Bulgaria. Sirigu e Mandragora non hanno giocato nemmeno un minuto. Lukic invece è stato il primo a rientrare e anche lui ha disputato una sola delle tre gare della sua Nazionale, la scorsa settimana. Rispetto a Belotti, il numero 7 granata ha avuto ancora più tempo per riposare dato che la sua unica presenza risale al 24 marzo nella partita che la sua Serbia ha vinto contro l'Irlanda. Gojak, chiamato a giocare con la sua Bosnia, è sceso in campo l'ultima volta ieri sera ma ha giocato solamente gli ultimi 7 minuti contro la Francia. Gli unici ad aver fatto gli straordinari sono stati Ujkani e Vojvoda che hanno giocato novanta minuti per tre volte con la propria Nazionale, l'ultima volta ieri sera in Spagna-Kosovo. Le condizioni di quest'ultimo saranno valutate e le fatiche accumulate potrebbero spingere Nicola a non utilizzarlo nel derby.

COVID E CONDIZIONE FISICA Dato che mancano poco più di 48 ore al derby Nicola vorrebbe avere tutti i giocatori a disposizione il prima possibile. Ma i reduci dalle Nazionali prima dovranno sottoporsi ai tamponi. Anche perchè ieri sera è arrivata la notizia che 4 membri dello staff di Roberto Mancini sono risultati positivi al Covid-19, e ovviamente hanno fatto parte di un gruppo squadra in cui c'erano anche Belotti, Mandragora e Sirigu. L'auspicio in casa Toro è quello di poter evitare una situazione come quella vista lo scorso novembre quando, una volta finita la sosta per le Nazionali, ben 4 giocatori granata risultarono positivi andando ad inficiare le scelte dell'allora tecnico granata Marco Giampaolo. Inoltre ci saranno da valutare le condizioni fisiche di Belotti, che nella gara contro la Bulgaria ha subito un colpo alla caviglia: anche questo ha influito sulla panchina contro la Lituania, sebbene la situazione non pare preoccupante. Invece c'è qualche grattacapo in più per Sirigu, che in Lituania avrebbe dovuto giocare ma ha preferito rinunciare per un fastidio alla schiena: oggi verrà fatta luce sul suo stato di salute, non c'è ancora l'allarme rosso ma la situazione va approfondita.