Toro in numeri: Mandragora, tanti tiri ed ottimi passaggi prima del brusco stop

Le statistiche del primo terzo di campionato dimostrano la sua propensione all'attacco ed un ottima gestione del possesso palla

Luca Bonello

Una stagione interrotta bruscamente nel giardino più importante della sua città natale. Così si può definire il primo terzo di campionato 21/22 di Rolando Mandragora, il quale, nella sfida contro il Napoli, è dovuto uscire dal campo dopo soli 8 minuti a causa di un problema al ginocchio. Sino a quella partita "Rolly" è stato comunque impegnato con continuità da Ivan Juric, scendendo in campo per tutte le prime 8 partite della Serie A 21/22, che sia dall'inizio (6 volte) o a gara in corso (2), per un totale di 461 minuti giocati.

FASE OFFENSIVA - Stando alle statistiche rilevate da whoscored.com, il numero 38 granata, nonostante sia schierato costantemente come mediano di centrocampo del 3-4-1-2, presenta comunque buone statistiche offensive. Mandragora tira verso la porta in media 1,1 volte per partita e realizza 1,1 passaggi chiave. Il primo gol stagionale non è arrivato, ma, in compenso, ha messo a segno già un assist, quello a Pjaca nella partita contro il Sassuolo.

FASE DIFENSIVA - Se il napoletano mostra numeri interessanti in zona offensiva, quelli relativi alla fase difensiva e di gestione di palla non sono da meno. Mandragora infatti effettua in media 34,1 passaggi a partita ed ha una percentuale di realizzazione molto alta, l'84,6%. In più ha una media molto bassa di palle perse (solo lo 0,45 per gara). Garantisce inoltre buon equilibrio alla squadra e non disdegna il contrasto con l'avversario. Di media, in questo inizio di campionato infatti realizza 1,4 falli a partita, che gli sono costati anche già 3 ammonizioni, e 0,6 intercetti per gara.