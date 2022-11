Toro, Juric e il trittico di gare pre-sosta: “Queste partite per noi sono tutto”

Juric ha rimarcato un concetto che ha assolutamente valore nel calcio di oggi. Il Milan , essendo un top team del campionato, porta gli avversari ad affrontare la partita con la maggior determinazione possibile, per la consapevolezza di avere di fronte giocatori di grande qualità e per il fatto che i big match richiamano le attenzioni di tutti. Non è infatti un mistero che "certe partite si preparano da sole". Ora, però, arriva il Bologna , una formazione di caratura simile al Toro, contro la quale servirà mantenere la stessa concentrazione, al fine di evitare ogni tipo di calo di tensione e per evitare un nuovo passo falso. Juric raramente parla di esami di maturità, ma stavolta lo ha fatto: è innegabile che i granata dovranno dimostrare compattezza, idee e concretezza. "Partite come quelle di domani ti possono fare capire quale è la mentalità della squadra" ha infatti detto Juric.

Bologna prima, poi Samp e Roma. Juric: "Tre gare che per noi sono tutto"

Con il Bologna, si apre un trittico di gare (Samp e Roma le altre due) che concluderà la prima parte di stagione, quella prima del Mondiale. Esse daranno indicazioni importanti per determinare quali possono essere le ambizioni granata in Serie A, oltre ad essere significative per capire se le vittorie contro Udinese e Milan sono state un mero fuoco di paglia o meno. Juric è il primo a sapere quanto contino queste partite, tanto per la classifica quanto per il morale. In conferenza, infatti, il tecnico croato, ha così sentenziato: "Abbiamo tre partite che sono tutto. Per noi sono tutto. In una settimana ci giochiamo tanto e siamo tutti sul pezzo. La partita di domani è fondamentale e pure le prossime due". Bologna, Sampdoria e Roma: il trittico prima della sosta lunga per il Mondiale dirà a che punto è questo Torino.