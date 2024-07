Toro, scopriamo il Lione: Sage ha salvato la scorsa stagione. Oggi assente Lacazette

Il tecnico ha risollevato la squadra dopo una prima parte di stagione terribile, l'attaccante non sarà del match causa Olimpiadi

Luca Bonello Redattore 31 luglio 2024 (modifica il 31 luglio 2024 | 13:36)

Nella giornata di oggi, mercoledì 31 luglio, il Torino scenderà in campo per la prima delle due amichevoli della tournée francese. Il calcio d'inizio sarà alle ore 20:00 allo stadio il Pierre Rajon di Bourgoin-Jallieu e l'avversario sarà il Lione del tecnico Pierre Sage, una formazione che darà il via alla sua stagione il 18 di agosto, quando sarà impegnata in casa del Rennes nella gara valida per la prima giornata di Ligue 1. Quella odierna, sarà invece la sfida numero 6 tra la formazione granata e quella transalpina: nei 5 precedenti incontri (l'ultimo datato 1965), tutti amichevoli, il Toro ha vinto 3 volte, mentre in un'occasione ha avuto la meglio il Lione e sempre una volta i due club hanno pareggiato.

Lione-Torino, quarta amichevole stagionale per i francesi — Per il Lione, l'amichevole di stasera è la quarta di questo suo precampionato, che ha già visto i francesi affrontare la formazione dilettante del Chassieu Decines (vittoria per 7-0), gli austriaci del WSG Tirol (vittoria per 3-2) e i tedeschi del St. Pauli (sconfitta per 0-1). Dopo il Torino, la formazione di Sage affronterà poi l'Union Berlino nel prossimo weekend e l'Arsenal domenica 11 agosto. Tutto in preparazione anche dell'Europa League che li aspetta nell'annata che sta per partire, una competizione conquistata grazie al lavoro dello stesso allenatore, che, approdato sulla panchina del Lione nel dicembre 2023 quando i transalpini erano ultimi in classifica con 7 punti, è riuscito ad inanellare una serie di risultati positivi, portando la sua squadra a chiudere al 6° posto e a centrare la qualificazione in Europa.

Assente Lacazette, c'è spazio per Orban. In mediana c'è Tolisso — E' un Lione che deve fare a meno del suo calciatore più conosciuto per quest'amichevole contro il Torino, ovvero Alexandre Lacazette, il quale è attualmente impegnato da fuori quota nel torneo olimpico con la formazione Under 23 della Francia. Al suo posto, al centro dell'attacco, ci sarà spazio invece per il classe 2002 Gift Orban, che nel gennaio scorso è stato acquistato per 14 milioni dal Gent. Ai suoi fianchi, occhio anche a giocatori rapidi come Mama Baldé, Said Benrahma o Malick Fofana, mentre in mediana troviamo giocatori con un passato in Italia come Matic o Maitland-Niles, senza dimenticare, inoltre, l'ex Bayern Monaco Corentin Tolisso, che nel successo contro il Tirol è stato autore di una doppietta.