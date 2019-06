Calciomercato Torino, il punto: frenata Bilbao per Berenguer, e su Krunic…

Bogdan, parla Spinelli: “Il Torino si è fatto avanti, ma al momento nessuna offerta”

Il Torino resta attento alle questioni del calciomercato, sia in entrata che in uscita. Dopo la serie di riscatti operati dalla società granata, si pensa anche ai possibili colpi. Il Toro, per esempio, si è fatto avanti per Luka Bogdan, centrocampista classe 1996 e altezza di 195 centimetri. Il Torino, come ha raccontato il presidente Spinelli, ha fatto un sondaggio, ed ora sta valutando l’acquisto del giocatore.