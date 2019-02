Atalanta, Gomez ancora a parte: a rischio il match contro il Torino

Programma personalizzato per Gomez e Varnier. I due non recuperano e si abbassano le possibilità di vederli in campo al “Grande Torino” in occasione dei match contro i granata in programma sabato alle 15. Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d’allenamento in vista della gara d’anticipo contro il Torino, in programma allo stadio. Il programma della seduta prevedeva lavoro in palestra, tecnica, tattica e partitelle su campo ridotto. Domani, sempre a Zingonia, allenamento di rifinitura a porte chiuse: la sensazione è che il tecnico bergamasco deciderà soltanto domani se convocare o meno l’attaccante argentino in vista della trasferta di Torino.