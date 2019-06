Europei U21, Italia-Spagna 3-1: gli azzurri partono forte, Bonifazi titolare

L’Italia parte forte. Buona la prima per gli Under 21 azzurri, che vincono all’esordio contro la Spagna vice-campione d’Europa. Al Dall’Ara di Bologna, davanti a un pubblico delle grandi occasioni, i ragazzi del ct Di Biagio vincono per 3-1: decisivi i gol di Chiesa (doppietta) e il rigore di Pellegrini. Inutile il momentaneo 0-1 della Roja firmato da Ceballos al 9′. Buona prova anche per Bonifazi, schierato in campo dal 1′ al centro della difesa al fianco dell’atalantino Mancini. Per il giocatore di proprietà del Torino 88′ di buon livello, con qualche piccola sbavatura nel finale.

LA PARTITA – L’emozione dell’Europeo disputato in casa si fa sentire nei primi minuti di gioco: l’Italia è poco lucida e rinunciataria, e la Spagna ne approfitta al 9′. Giocata individuale di Ceballos, che si libera di un avversario e da fuori area supera Meret con un destro a giro che si spegne sotto l’incrocio dei pali. La doccia fredda improvvisa però sveglia gli azzurrini, che crescono con il passare dei minuti trascinati da Chiesa. Il talento della Fiorentina aggancia il pallone sulla sinistra, salta due diretti concorrenti e al 36′ batte Simon con un tiro-cross beffardo che vale l’1-1. E’ tutta un’altra Italia e si vede. Nella ripresa la squadra di Di Biagio chiude il match trascinata dal pubblico del Dall’Ara: prima è Chiesa a trovare (al 64′) la rete del 2-1 con un tocco sotto porta, poi ci pensa Pellegrini a chiudere il match dal dischetto all’82, trasformando con freddezza un penalty assegnato con il Var. Ora l’Italia si prepara ad affrontare la Polonia con il vento in poppa: appuntamento mercoledì 19 giugno alle ore 21.00, sempre allo Stadio Dall’Ara (Bologna) nel match valevole per il secondo turno del Gruppo A.

BONIFAZI – Tra i protagonisti della serata c’è anche Kevin Bonifazi. Il difensore di proprietà del Torino è sceso in campo dal primo minuto nel match di ieri sera, confermando la stima che il ct Di Biagio nutre nei suoi confronti. Una prova ampiamente sufficiente la sua, in cui al fianco dell’atalantino Mancini è riuscito a neutralizzare l’attacco “leggero” della Spagna. Qualche sbavatura nel finale: un paio di errori in fase di impostazione, dettati però anche dalla grande stanchezza che all’88’ ha costretto il granata al cambio forzato per crampi. Una bella conferma per la Nazionale ma anche per il Torino, che continua a osservarlo con la consapevolezza che tante squadre sono interessate a lui.