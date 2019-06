Grecia-Italia 0-3: bene i granata, Belotti inventa e Sirigu blinda la porta azzurra

Termina con una vittoria azzurra la sfida tra Grecia e Italia giocata ad Atene. In goal Barella su assist del Gallo, Insigne e Bonucci, in una gara dominata dalla squadra del CT Mancini.

LA GARA – Gli azzurri partono forte, e subito si fanno sotto la porta greca. Sporadici gli attacchi dei padroni di casa, con Sirigu che ogni volta nega la gioia agli ellenici. Gli Azzurri dal 23′ si portano in vantaggio con Barella, imbeccato in maniera magnifica dal Gallo Belotti; sul finire del primo tempo l’Italia è già in vantaggio per 3 reti a 0 grazie ai contributi di Insigne e Bonucci che battono Barkas.

DOMINIO AZZURRO – Nel secondo tempo i rapporti di forza rimangono invariati, con gli Azzurri arrembanti e gli ellenici che si difendono. Barella si rivela forse il più pericoloso tra i ragazzi di Mancini, ma per i primi 15′ minuti la Grecia riesce a non rendere più rotondo il risultato. La prima vera occasione per i greci arriva al 70′, quando Fortounis impegna Sirigu, che blinda la porta azzurra. All’84’ Belotti fa spazio a Bernardeschi, dopo aver disputato una gara molto generosa. Gli azzurri concludono la gara e portano a casa i 3 punti.